بيت السينما يعرض الفيلمين القصيرين (قطرات و سارة) في سينما الكندي

دمشق-سانا

شاهد جمهور بيت السينما مساء اليوم الفيلمين القصيرين قطرات تأليف وإخراج أيهم عرسان، وسارة تأليف وإخراج علاء أبو فراج، وذلك في سينما كندي دمشق.

ويرصد فيلم قطرات من إنتاج المؤسسة العامة للسينما عبر 26 دقيقة قصة امرأتين، إحداهما وصلت لنهاية علاقتها مع زوجها بعد مراجعة حياتها معه، وتلجأ لصديقتها التي تعاني من حزن شديد، بسبب وفاة ابنها الطفل الصغير، لتتجاوز البطلتان انكساراتهما نحو حياة جديدة.

أما فيلم سارة فيقدم عبر 18 دقيقة قصة الشابة القادمة من الريف إلى العاصمة للعمل في أحد المتاجر والتي تقضي وقتها في روتين يومي ممل، وعزلة شبه تامة لا تتكشف حتى نهاية الفيلم. وعن العرض قال المخرج عرسان في تصريح لسانا: أعتبر أن هذا العرض هو الأول لفيلم قطرات، خاصة أنه ضمن مشروع بيت السينما الذي يتيح الفرصة للنقاش مع جمهور كبير ونوعي، للإضاءة على الجوانب الإيجابية التي تضمنها الفيلم والسلبيات إن وجدت للاستفادة منها، مبيناً أن المشروع يقدم حالة النادي السينمائي المهمة التي تستهوي محبي السينما، ويجب أن تستمر وتتطور وتتوسع.

بدوره المخرج أبو فراج أوضح أن هذا العرض هو الأول لفيلم سارة في سورية، بعد جولة عروض خارجية، مبيناً أن المشاركة ضمن فعاليات بيت السينما تجربة مميزة، ليكون المخرج بين الجمهور ويرصد انطباعاته وآرائه حول الفيلم.

المخرج رامي نضال أحد المشرفين على مشروع بيت السينما لفت إلى أن اختيار الفيلمين جاء بناء على خطة المشروع في تقديم أفلام قصيرة، بعد كل ثلاثة عروض لأفلام طويلة، مبيناً أن المشروع ملتزم بدعم المخرجين السوريين، والفيلم القصير تحديداً سواء كان من إنتاج المؤسسة العامة للسينما أم من خارج انتاجاتها.

يذكر أن بيت السينما مشروع أطلقته المؤسسة العامة للسينما قبل عامين، وعروضه نصف شهرية في سينما كندي دمشق.

محمد سمير طحان

فيلم قطرات

فيلم سارة

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