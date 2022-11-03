مؤسسة موج التنموية تطلق مشروع (صوت وصورة وصدى)

دمشق-سانا

أطلقت مؤسسة موج التنموية اليوم مشروع (صوت وصورة وصدى) وذلك خلال فعالية في المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بدمشق.

وتضمنت الفعالية تسليط الضوء على المشروع الذي بدأ العام الماضي وجمع 50 إعلامياً وإعلامية من وسائل الإعلام العامة والخاصة ضمن ورشات عمل استمرت لمدة 3 أشهر.

وفي تصريح لسانا بين رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن الاتحاد يعمل بشكل دائم على عدد من العناوين التي طرحت أثناء تقديم المشروع سواء من حيث تقديم المعلومات أو إعداد القوانين أو القضايا التي تركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي أوضح أن الوزارة تدعم جميع المبادرات التي لها دور في دعم العمل الإعلامي والارتقاء به سواء في الإعلام العام أو الخاص لافتاً إلى أن دور المؤسسة التنموية له أهمية كون عملها يركز على بناء قدرات الإعلاميين.

الدكتور في كلية الإعلام أحمد الشعراوي أشار إلى أن إنتاج المحتوى الإعلامي هو أساس الإعلام ومن الضروري أن تكون أدوات إنتاج هذا المحتوى متطورة وحديثة ومناسبة للفكر الجديد في عالم الإعلام مبيناً أن المسؤولية التي تقع على الإعلاميين هي تقديم المعلومات الضرورية التي تهم المجتمع.

المديرة العامة لمؤسسة موج أميرة مالك أوضحت أنه تم تقديم عدد من التدريبات خلال الإعداد للمشروع من قبل مدربين ومدربات قدموا معلومات قانونية وإعلامية بهدف الوصول إلى إعلام مسؤول اجتماعياً وخطاب للتعامل مع جميع أفراد المجتمع دون تمييز.

مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة عمار البري لفت إلى أن المشروع له أهمية كبيرة في العمل الإعلامي كونه يهتم بالمواد الإعلامية التي تنتج من قبل الصحفيين وإيجاد تعاريف لمجموعة من المصطلحات.

وأشارت كل من الصحفيتين لمى علي ونعمة عجيب المشاركتين بالمشروع إلى دوره الكبير بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية وإسهامه في تعزيز المسؤولية الاجتماعية بما يخص العمل الإعلامي.

يشار إلى أن مؤسسة موج التنموية تأسست في عام 2020 وتعمل على معالجة قضايا مجتمعية و تنموية وربطها بمحتوى إعلامي ينطلق من الواقع ودعم التعددية والتماسك المجتمعي و تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

مهند سليمان

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