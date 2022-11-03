أغنية الفن الأصيل برؤية شبابية معاصرة على مسرح نقابة الفنانين بحلب

حلب-سانا

بالتناوب فيما بينهم وبرؤية فنية شبابية معاصرة أحيا عدد من فناني حلب حفلة مسائية عبر تقديم أغان لعمالقة الفن الأصيل مساء اليوم على مسرح نقابة الفنانين في حلب.

وأكد عبد الحليم حريري رئيس فرع نقابة الفنانين في حلب التي نظمت الحفلة أهمية دور النقابة في دعم التراث، مبيناً أنه سيبقى المنهل لصناعة موسيقى جديدة للأجيال القادمة.

وبين الفنان فارس الأحمر أنه قدم وصلة غنائية من مقام الصبا، لافتاً إلى أهمية دور الشباب في المحافظة على التراث ونقله ببصمتهم الخاصة بهم من خلال الحرص على المشاركة في إحياء مثل هذه الحفلات.

ولفت الفنان رامز سلطان إلى أنه قدم 4 موشحات ومنها (هات الأقداح، جل من قد سواك صورك، يا صاح الصبر) بصياغة فنية شبابية جديدة.

وأوضح الفنان والملحن لؤي نصر أنه قدم أغاني، ياشادي الألحان، وموال سبعاوي، ويا مال الشام، وأول عشرة محبوبي، برؤية شبابية معاصرة، إضافة لأغنية (يامو، يامو ابنك حليت أيامه) من تأليف ابراهيم النعيمي وألحانه، مبيناً أن واجبه حفظ التراث الذي ورثه عن عمالقة الفن في حلب وعلى رأسهم الفنان الراحل صباح فخري ناهيك عن صناعة بصمة خاصة به تميزه عن غيره من الفنانين.

أسماء خيرو

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