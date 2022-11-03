حماية البيئة بين الواقع وضرورات التدخل المطلوبة في ورشة عمل باللاذقية

اللاذقية-سانا

بمناسبة يوم البيئة الوطني نظم فرع نقابة المهندسين في اللاذقية بالتعاون مع ملتقى الجمعيات البيئية في المنطقة الساحلية اليوم ورشة عمل بعنوان “حماية البيئة بين الواقع وضرورات التدخل المطلوبة” في مبنى النقابة تضمنت محاضرات ثقافية ومداخلات تتعلق بقضايا بيئية.

وبين رئيس لجنة البيئة في نقابة المهندسين في اللاذقية الدكتور حسين جنيدي في كلمة له أهمية الورشة التي تجمع بين الجمعيات البيئية في المنطقة الساحلية بهدف دراسة الوضع البيئي وإمكانية تفعيل عمل الجمعيات بحيث تعمل كفريق واحد.

وأشار مدير البيئة في اللاذقية المهندس وائل جديد إلى ضرورة مواجهة التأثيرات المناخية كالجفاف وآثاره عن طريق التكيف والتأقلم مع هذه الآثار من خلال العمل مع مراكز البحوث للمحافظة على أصناف وراثية محلية واستنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف.

وأوضح رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية المهندس حاتم حاتم أن حماية البيئة هي عمل تشاركي من خلال ترسيخ المفاهيم النظرية واعتماد السلوكيات والأنشطة العملية التي تحفظ البيئة من مظاهر التلوث والحد منها.

ولفتت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة الساحلية المهندسة سحر عيسى إلى أن المكتب يعمل في سورية على تأهيل البنى التحتية والمباني الخاصة بالرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التركيز حالياً على ما يخص التغير المناخي.

وفي تصريح لـ سانا بينت رئيسة مجلس إدارة جمعية سنديان لحماية البيئة والتنمية المستدامة سهاد علي أن المشاركة في ورشة العمل تأتي ضمن أعمال الجمعية التي تصب في الحفاظ على البيئة والنهوض بالواقع البيئي في البلد.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency