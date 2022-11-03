قوى العدوان تجدد خروقاتها لوقف النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقته اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قولها في بيان: إن قوى العدوان ارتكبت 67 خرقاً لوقف النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية.

وأشار البيان إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 3 عمليات قصف مدفعي و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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