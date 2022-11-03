خط لفرز الحمضيات في طرطوس بالخدمة بعد إعادة تأهيله

طرطوس-سانا

وضع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خط فرز الحمضيات في منطقة أبو عفصة في طرطوس بالخدمة بعد إعادة تأهيله مؤخراً، واطلع على وحدة الخزن والتبريد واستعدادها لبدء تسويق موسم الحمضيات.

وخلال اجتماعه مع مديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات ومحافظ طرطوس، أكد الوزير سالم دعم مزارعي الحمضيات وتوفير العائد الجيد لهم من خلال استجرار المحصول بشكل مباشر، مع تقديم الصناديق والنقل المجاني إلى صالات السورية للتجارة وأسواق الهال التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، وتوحيد الرؤى لتسويق المحصول من الساحل وتسهيل عملية الاستجرار كون السورية للتجارة لا تخضع لحلقات الوسيط ما يمكنها من استجرار كمية أكبر مباشرة من المزارع بسعر أعلى وبيعها للمواطن بسعر أقل.

وأشار سالم إلى الدعم الحكومي الكبير لتسويق أكبر كمية من الحمضيات بشكل مباشر من المزارعين، متحدثاً عن تجربة العام الماضي التي لاقت ارتياحاً لدى المزارع والمواطن معاً.

وتحقق عملية الدعم وفقاً للوزير سالم عدة أهداف منها، بيع الفواكه في الصالات وفي مقدمتها الحمضيات بمختلف أصنافها، وتوفير العائد المالي المناسب للمزارعين، وتأمين المادة بأسعار مخفضة للمواطنين بما يتوافق مع القدرة الشرائية لهم، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من وزارات واتحاد الفلاحين الشريك الأساسي لكونه الأقرب إلى المزارعين، مشيراً إلى اتخاذ تدابير تمهيداً لعملية التسويق الخارجي لمحصول الحمضيات مع إمكانية إبرام عقود المقايضة للمنتج مع سلع أخرى من تلك الدول.

بدوره محافظ طرطوس عبد الحليم خليل أكد استعداد المحافظة لتقديم كل ما يلزم لتسهيل عملية استجرار ونقل المحصول، لافتاً إلى عدة اجتماعات عقدت مع المعنيين بالمحافظة بهذا الشأن.

وأشار مدير عام السورية للتجارة زياد هزاع في تصريحه للصحفيين إلى أن السورية للتجارة بدأت استعداداتها لتسويق المحصول من محافظتي طرطوس واللاذقية إلى باقي فروعها بالمحافظات وأسواق الهال، مع الاعتماد على تجربة السيارات الجوالة والخيم الخاصة بالنسبة للمناطق البعيدة وإقامة معارض الحمضيات على غرار ما حدث العام الماضي.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency