إرهابيون يغتالون إمام مسجد في زاهدان جنوب شرق إيران

طهران-سانا

اغتال إرهابيون مساء اليوم إمام مسجد في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوجستان العميد أحمد طاهري قوله: إن “إمام مسجد مولى المتقين في مدينة زاهدان مركز المحافظة، استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل إرهابيين”.

وأضاف طاهري: إنه “تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة الحادث، وسيكون تحديد واعتقال الضالعين في هذه الجريمة أولوية لدى الشرطة”.

وقتل عنصر من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية “البسيج” وأصيب عدد آخر اليوم خلال أعمال شغب في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

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