مركز ثقافي في سجن اللاذقية

الخميس / 3 / 11 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وولايتي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية وإيران
2022-11-03
لافروف والصفدي: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحل الأزمة سياسياً
2022-11-03
فيلم قَسَم سيرياكوس ينال جائزة الشرف في فئة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كارديف السينمائي
2022-11-03
وزير الخارجية الجزائري: سورية موجودة في قلوب وضمائر الجزائريين
2022-11-03
صباغ: سورية تجدد ضرورة رفع الحصار الأمريكي الجائر المفروض على كوبا
2022-11-02
المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية
2022-11-02
رئيسي خلال لقائه المقداد: أمن وسيادة سورية ودورها في المنطقة مهم وحيوي ويحظى باهتمام ودعم إيران
2022-11-02
محليات
حماية البيئة بين الواقع وضرورات التدخل المطلوبة في ورشة عمل باللاذقية
2022-11-03
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً
2022-11-03
أهالي بلدة جديد عكيدات بدير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
2022-11-03
تزويد وسائط النقل العامة (السرافيس) بالمازوت يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية لخطوط جديدة
2022-11-03
تشجيعاً لطلابها على القراءة… مدرسة الثامن من آذار في قطنا تطلق مبادرة (اقرأ)
2022-11-03
إغلاق نفق الأمويين ومسرب نفق الفيحاء غداً للصيانة
2022-11-03
وزارة النقل: منح دفتر البحار للراغبين خلال 24 ساعة
2022-11-03
رياضة
باريس يفوز على جوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
2022-11-03
ميلان يفوز على سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي الأبطال
2022-11-03
الاتحاد أهلي حلب والجيش يبلغان نصف نهائي كأس السوبر لكرة السلة
2022-11-02
تسيتسيباس إلى الدور الـ 16 في بطولة باريس للتنس
2022-11-02
أهلي حلب يلتقي الجلاء والجيش مع النواعير في الدور الربع النهائي لكأس السوبر بكرة السلة
2022-11-02
ذهبيتان لسورية في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للناشئين والشباب
2022-11-02
ديوكوفيتش إلى الدور الـ 16 في بطولة باريس للتنس
2022-11-02
اقتصاد
خط لفرز الحمضيات في طرطوس بالخدمة بعد إعادة تأهيله
2022-11-03
ارتفاع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في أيلول الماضي
2022-11-03
تواصل جني محصول الزيتون بحلب والإنتاج المتوقع 112 ألف طن
2022-11-03
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين
2022-11-03
تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستلام محصول القمح في درعا
2022-11-03
انتهاء قطاف القطن في الحسكة والإنتاج أكثر من 18 ألف طن
2022-11-03
خطة لزراعة أكثر من 32 ألف هكتار بمحصول الشعير في درعا
2022-11-03
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الشريط الإخباري
أهالي بلدة جديد عكيدات بدير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
تزويد وسائط النقل العامة (السرافيس) بالمازوت يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية لخطوط جديدة
المقداد وولايتي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية وإيران
تخصيص 15 بالمئة من مقاعد مفاضلات التعليم المفتوح للحاصلين على الثانوية الحديثة وثانوية العام الفائت
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من صربيا
أبي ذر الغفاري… أول مركز صحي في سورية يحصل على شهادة الآيزو بالجودة
لافروف والصفدي: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحل الأزمة سياسياً
مشاركون في ملتقى فرص العمل: يدعم الخريجين الجدد ويعرف باحتياجات سوق العمل
انتهاء قطاف القطن في الحسكة والإنتاج أكثر من 18 ألف طن
التربية تحضر لإطلاق منهاج التعليم التمكيني بهدف وصول التعليم لكل طفل
مركز ثقافي في سجن اللاذقية
2022-11-03
تصوير: نجم ناصر
مركز ثقافي في سجن اللاذقية
2022-11-03
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