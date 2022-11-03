الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، أما ليلاً فيكون مائلاً للبرودة ويحذر من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..