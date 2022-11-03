وكالة الطاقة الدولية تحذر أوروبا من خطر نفاد الغاز العام المقبل

باريس-سانا

دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأوروبية إلى مواجهة خطر نفاد الغاز خلال شتاء العامين القادمين 2023 و2024، والتحرك الفوري لخفض الطلب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير الاحتياطات الأوروبية في الوكالة فاتح بيرول قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم: إن نسبة الامتلاء من الاحتياطات الأوروبية لن تتخطى 65 بالمئة في بداية شتاء العامين المقبلين مقارنة بـ 95 بالمئة اليوم، محذراً من أن حجم الإمداد من الاحتياطات الحالية وانخفاض أسعار الغاز ودرجات الحرارة المعتدلة بشكل غير عادي يجب ألا تؤدي إلى استنتاجات متفائلة جداً بالنسبة للمستقبل.

وأكد بيرول أنه في صيف العام القادم 2023 ربما تكون الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية للتزود وملء الاحتياطات قد تغيرت إلى حد كبير مقارنة بالعام الجاري، موضحاً أنه وفقاً لتقديرات الوكالة قد تواجه الكتلة الأوروبية نقصاً بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل في حالة التوقف الكامل للتسليم من روسيا.

وتشهد أوروبا أزمة حادة في مخزونات الغاز بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عموماً على روسيا المصدر الأول لهذه المادة، إثر عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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