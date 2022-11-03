سويسرا ترفض طلباً ألمانياً بتزويد نظام كييف بالأسلحة

جنيف-سانا

رفضت سويسرا طلباً ألمانياً بتزويد نظام كييف بقذائف لمنظومات “غيبارد” المضادة للطائرات، مشددة على التزامها الحياد تجاه الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلين قوله في بيان اليوم: إن “وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت تقدمت بطلب لإرسال أكثر من 12000 قذيفة سويسرية الصنع لأوكرانيا، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لسويسرا”.

وأوضح بارميلين أن سويسرا ملتزمة بالقانون الدولي، ولا يمكن الموافقة على طلب توريد معدات عسكرية منتجة في أراضيها لأوكرانيا، وخصوصاً عندما تكون الأخيرة متورطة في نزاع دولي.

وهذا ليس أول طلب ترفضه السلطات السويسرية لألمانيا، حيث رفضت طلبين آخرين بتزويد أوكرانيا بذخيرة سويسرية لعربات ماردير ومدافع غيبارد ذاتية الحركة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency