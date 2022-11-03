عمال حماة يخسر أمام عفرين في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

خسر فريق عمال حماة أمام عفرين بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مباراتهما التي جرت اليوم على أرض الملعب الصناعي بحماة، ضمن الجولة الثالثة من ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للرجال لصالح المجموعة الرابعة.

سجل أهداف عفرين كل من محمد عدرا هدفين وأديب عيسى ومحمود عياش وأحمد الدبل.

وكانت مباريات هذه الجولة أسفرت عن فوز خطاب على الجهاد 1/ صفر، فيما تعادل مورك مع الساحل صفر-صفر.

ويتصدر خطاب ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه عفرين ثانياً بسبع نقاط ثم الساحل ثالثاً بنقطتين، فالجهاد رابعاً بنقطة واحدة.

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