أهالي بلدة جديد عكيدات بدير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)

دير الزور-سانا

تظاهر أهالي بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي احتجاجاً على جرائم ميليشيا “قسد”، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بحقهم.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن العشرات من أهالي بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي لدير الزور، خرجوا عصر اليوم بمظاهرة ضد ميليشيا “قسد”، تنديداً بممارساتها القمعية وخطفها للشباب وإعاقة مسيرة حياتهم اليومية عبر حواجزها ومجموعاتها المسلحة التي تنتشر في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسة المؤدية إلى البلدة بالإطارات المشتعلة والحجارة، ورددوا هتافات تدعو إلى طرد الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من منطقة الجزيرة السورية.

وخرج أول أمس أهالي بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي بمظاهرات ضد ممارسات ميليشيا “قسد” واحتجاجاً على فقدان حالة الأمان في مناطق انتشار الميليشيا ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم.

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