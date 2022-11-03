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استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية

2022-11-03

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ملتقى فرص العمل الذي أقامته وزارتا السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل

  تصوير: وسيم خيربك

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