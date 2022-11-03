استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية

الخميس / 3 / 11 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
لافروف والصفدي: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحل الأزمة سياسياً
2022-11-03
المقداد وولايتي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية وإيران
2022-11-03
وزير الخارجية الجزائري: سورية موجودة في قلوب وضمائر الجزائريين
2022-11-03
صباغ: سورية تجدد ضرورة رفع الحصار الأمريكي الجائر المفروض على كوبا
2022-11-02
المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية
2022-11-02
رئيسي خلال لقائه المقداد: أمن وسيادة سورية ودورها في المنطقة مهم وحيوي ويحظى باهتمام ودعم إيران
2022-11-02
المقداد وعبد اللهيان: العلاقات بين سورية وإيران استراتيجية وهناك سعي مشترك لتعزيزها بمختلف المجالات
2022-11-02
محليات
إغلاق نفق الأمويين ومسرب نفق الفيحاء غداً للصيانة
2022-11-03
وزارة النقل: منح دفتر البحار للراغبين خلال 24 ساعة
2022-11-03
حملة نظافة في حمص ومسير بيئي في السويداء بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
2022-11-03
مشاركون في ملتقى فرص العمل: يدعم الخريجين الجدد ويعرف باحتياجات سوق العمل
2022-11-03
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مائلة للبرودة ليلاً
2022-11-03
حملتا نظافة في السويداء وحماة ضمن فعاليات احتفالية اليوم الوطني للبيئة
2022-11-03
في ندوة للجنة دعم الشعب الفلسطيني… اللقاء القيادي الفلسطيني في الجزائر خطوة مهمة للم الشمل
2022-11-02
رياضة
باريس يفوز على جوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
2022-11-03
ميلان يفوز على سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي الأبطال
2022-11-03
الاتحاد أهلي حلب والجيش يبلغان نصف نهائي كأس السوبر لكرة السلة
2022-11-02
تسيتسيباس إلى الدور الـ 16 في بطولة باريس للتنس
2022-11-02
أهلي حلب يلتقي الجلاء والجيش مع النواعير في الدور الربع النهائي لكأس السوبر بكرة السلة
2022-11-02
ذهبيتان لسورية في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للناشئين والشباب
2022-11-02
ديوكوفيتش إلى الدور الـ 16 في بطولة باريس للتنس
2022-11-02
اقتصاد
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين
2022-11-03
تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستلام محصول القمح في درعا
2022-11-03
انتهاء قطاف القطن في الحسكة والإنتاج أكثر من 18 ألف طن
2022-11-03
خطة لزراعة أكثر من 32 ألف هكتار بمحصول الشعير في درعا
2022-11-03
زراعة السويداء تبدأ بيع وتوزيع الغراس الحراجية
2022-11-03
تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار
2022-11-03
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلق مركز خدماتها الإلكترونية بنسخته التجريبية
2022-11-02
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الشريط الإخباري
أبي ذر الغفاري… أول مركز صحي في سورية يحصل على شهادة الآيزو بالجودة
لافروف والصفدي: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحل الأزمة سياسياً
مشاركون في ملتقى فرص العمل: يدعم الخريجين الجدد ويعرف باحتياجات سوق العمل
المقداد وولايتي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية وإيران
انتهاء قطاف القطن في الحسكة والإنتاج أكثر من 18 ألف طن
التربية تحضر لإطلاق منهاج التعليم التمكيني بهدف وصول التعليم لكل طفل
أهالي حي الهلالية بالقامشلي يتظاهرون احتجاجاً على استيلاء ميليشيا (قسد) على منازلهم
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مائلة للبرودة ليلاً
وزير الخارجية الجزائري: سورية موجودة في قلوب وضمائر الجزائريين
استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية
2022-11-03
2022-11-03
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ملتقى فرص العمل الذي أقامته وزارتا السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل
انظر ايضاً
ملتقى فرص العمل الذي أقامته وزارتا السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل
تصوير: وسيم خيربك
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