مشاركون في ملتقى فرص العمل: يدعم الخريجين الجدد ويعرف باحتياجات سوق العمل

دمشق-سانا

شكل ملتقى فرص العمل الذي أقامته وزارتا السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل محطة مهمة في الربط بين طالبي العمل من خريجي كليات ومعاهد السياحة وأصحاب المنشآت السياحية والخدمية، لإيجاد فرص عمل تلبي حاجة السوق وتطور العمل السياحي.

الملتقى الذي أقيم بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية واختتمت فعالياته أمس في فندق داماروز بدمشق، شارك فيه أكثر من 70 شركة خاصة ومؤسسة تعليمية، حيث وجد المشاركون فيه مساحة للتعريف بالتعليم السياحي واختصاصاته والجهات التي تسهم بتدريب الخريجين وتمكينهم، وفرص العمل المتاحة في سوق العمل للراغبين به من حملة الشهادات الأكاديمية المدربة والمؤهلة.

وفي تصريحات لـ سانا بين كل من سامر التلي وكميل الصباغ وماهر حجي أصحاب مطاعم وفنادق ومقاه أن مشاركتهم تهدف إلى عرض فرص العمل المتوفرة، وسد النقص بالأيدي العاملة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه الخريجين الجدد عبر تدريبهم في أماكن العمل، ليصار إلى توظيفهم لاحقاً.

ورأت مشرفة المبيعات بإحدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني أن الشركة وجدت بالملتقى فرصة لاستقطاب الشباب الراغبين بالعمل في مجالات جديدة لمواكبة تطورات الخدمات الإلكترونية، حيث تلقت الشركة عدداً من طلبات التوظيف وسيتم التواصل مع الكفاءات المناسبة منهم.

المؤسسات التعليمية العامة والخاصة اعتبرت الملتقى مساحة للتعريف باختصاصات دراسية وتدريبية جديدة فرضها تطور العمل السياحي، حيث لفت أسامة بغجاتي إلى أن مؤسسته عرضت خلال الملتقى أكثر من 25 فرصة عمل، واستقبلت نحو 120 سيرة ذاتية سيتم التواصل مع المناسب منها لحاجة المؤسسة.

بدورها أكدت مديرة مركز التدريب السياحي والفندقي في دمر هلا درويش أهمية الملتقى لدعم الراغبين بالعمل وتعريفهم بالمنشآت السياحية وربطهم بشكل مباشر مع الأماكن التي تحتاج يداً عاملة، بينما لفتت كل من جودي بلشة من كلية السياحة بجامعة دمشق والمهندسة سمر ناقولا مديرة المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بدمشق إلى دور الملتقى للتعريف بالاختصاصات التي تدرس بالكلية والمعهد ومشاريع تخرج طلابها.

ومن الجمعية السورية للسياحة المستدامة “الفينيق” أشار جهاد جريدة إلى أن الجمعية أطلقت منصة لعرض فرص العمل لديها وبعدد من المؤسسات الأخرى وهدفها التشبيك بين أصحاب العمل وطالبيه إلى جانب توفير فرص التدريب والتأهيل وآلية كتابة السيرة الذاتية وإجراء مقابلات العمل.

بدورها أوضحت مديرة مركز تمكين الشباب بدمشق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفاء قنزا أن المركز يوفر دورات التدريب والتأهيل للخريجين الجدد وأصحاب المهن والحرف من عمر 18 وحتى 45 عاماً مجاناً، ويركز على احتياجات سوق العمل والاختصاصات الجديدة به، كما يعرض فرص العمل المتوفرة بعدد من الشركات الخاصة.

وخلال زيارتهم للملتقى وصف كل من يسرى دباني وعلاء منذر وباولا بلدي الملتقى بالمساحة التي جمعتهم بأصحاب العمل بشكل مباشر لتسهيل فرص نفاذهم لسوق العمل عبر تقديم طلبات توظيف أو دورات تدريب، فضلاً عن الآفاق الجديدة التي منحها لجهة التعريف بالاختصاصات الأكثر طلباً، معربين عن أملهم بالحصول على فرص عمل مناسبة.

سكينة محمد وجيما إبراهيم

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