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تربية الحسكة: تأمين مادة مازوت التدفئة لمدارس الحسكة وتل حميس

2022-11-03

الحسكة-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة تأمين مادة المازوت الخاص بالتدفئة لمدارس مدينة الحسكة وريفها ومدارس تل حميس وتستكمل عمليات التوزيع على باقي المدارس في المحافظة.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن المديرية باشرت بشكل مبكر هذا العام بتأمين المادة والحرص على الانتهاء من توزيعها قبل انخفاض درجات الحرارة لتوفير الأجواء الدافئة للتلاميذ والطلبة، مشيرة إلى أن عمليات توزيع المازوت مستمرة لمدارس مدينة القامشلي وريفها، ولم يتبق إلا مدارس قليلة ليكون التوزيع تم بشكل كلي.

يشار إلى أن كميات المازوت التي تم توزيعها على المدارس حتى تاريخه بلغت 99 ألفاً و800 ليتر.

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