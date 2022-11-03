الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن صموده

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده في أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

ولفتت الخارجية إلى أن ازدواجية المعايير وغياب الحماية الدولية، تجعل من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة للاحتلال وعنصريته.

واستشهد فلسطينيان اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

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