المقداد وولايتي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية التي تربط سورية وإيران

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين سورية وإيران وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأكد المقداد خلال اللقاء فى طهران اليوم العمق التاريخي للعلاقات السورية الإيرانية، والتي بلغت مرحلة بات من الصعب النيل منها، وذلك بفضل صمود شعبي البلدين وحكمة قيادتيهما.

ونوه المقداد بحكمة القيادة الإيرانية في تعاملها مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الإيرانية بتحريض ودعم من القوى الغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه أكد ولايتي تمسك إيران بالوقوف بثبات إلى جانب سورية قيادة وشعباً ومواصلة دعمها الراسخ لها على كل الأصعدة، منوها بالإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري ومحور المقاومة في مواجهة الإرهاب، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في كل المجالات.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب والدكتور رامز الراعي مدير الشؤون الأفروآسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والدكتور إحسان الرمان من مكتب الوزير.

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