تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستلام محصول القمح في درعا

درعا-سانا

حدد فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستلام ما تبقى من محصول القمح.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عصام الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات التسويق تسير بوتيرة ضعيفة، ووصلت الكميات الإجمالية المسوقة حتى اليوم إلى 34300 طن من محصول القمح، مبيناً أن صرف قيم المحصول عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني يتم بالسرعة المطلوبة.

وبين رئيس مركز صوامع الحبوب في إزرع أنور الفروان أن الأقماح المسوقة تتم تهويتها وتعقيمها لتحسين واقع التخزين ضمن المستودعات، موضحاً أن لدى الوحدة رصيداً من القمح القاسي يصل إلى 20 ألف طن ومن القمح الطري اللازم لعمل المطاحن نحو 4 آلاف طن، كما تخزن لصالح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار كمية تتجاوز 5600 طن.

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