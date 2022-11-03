باتروشيف: البحرية البريطانية متورطة بتفجيرات خطي أنابيب السيل الشمالي

موسكو-سانا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن البحرية البريطانية متورطة بالتفجيرات وأعمال التخريب التي طالت خطي أنابيب غاز “السيل الشمالي 1 و2”.

وتعليقا على رسالة نصية أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد التفجير قال باتروشيف اليوم خلال اجتماع لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: “لا يجوز بتاتا تجاهل الرسالة التي أرسلتها تراس بعد دقيقة واحدة من تفجير خطوط أنابيب الغاز، وأبلغت فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تم القيام بكل ما يلزم”.

ولفت باتروشيف إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من هذه الهجمات الإرهابية ضد خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت في وقت سابق أن تراس بعثت برسالة نصية إلى الوزير الأمريكي عبر الهاتف فور تفجير خط أنابيب الغاز السيل الشمالي كان نصها “تم تنفيذ الأمر”.

إلى ذلك أكد باتروشيف أن الهجوم على السفن التي تضمن تشغيل الممر الإنساني في إطار “صفقة الحبوب” في البحر الأسود هو هجوم إرهابي، مشدداً على أنه لا يجوز اعتبار ذلك إلا كعمل إرهابي بحت.

من جهة أخرى قال باتروشيف: إن “الأنغلوساكسون قرروا بمساعدة أوكرانيا تفتيت العرق الروسي بهدف القضاء عليه بالكامل”، مضيفاً: “يعرف الغربيون حق المعرفة أن الروس والأوكرانيين كانوا دائماً شعباً واحداً تجمعه ثقافة موحدة ومصير مشترك، لكن أوكرانيا أصبحت في الواقع المركز العالمي الرئيسي للتطرف اليميني”.

وشدد على أن بلاده تقاتل ضد نظام كييف العميل للغرب وقال: ” يتم استخدام الأوكرانيين العاديين ببساطة كورقة مساومة، وأداة لاحتواء روسيا”.

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