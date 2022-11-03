مصرع 4 أشخاص جراء تسرب غاز بمنجم فحم في كازاخستان

أستانا-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تسرب للغاز وقع في منجم للفحم بمنطقة كاراغاندا في كازاخستان.

وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ وفقاً لوكالة نوفوستي: “حدث انفجار مفاجئ للغاز بمنجم لينين في شاختينسك، أثناء حفر آبار لتصريف الغاز وأدى ذلك إلى مقتل أربعة عمال، وإصابة 4 آخرين بجروح وحروق، ويجري البحث عن عامل يعتبر في عداد المفقودين”.

وذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ عملية إجلاء 106 من العمال من تحت الأرض، ويجري التحقيق في الوقت الراهن لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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