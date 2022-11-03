تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار

سنغافورة-سانا

تراجعت العقود الآجلة للنفط في المعاملات المبكرة اليوم مع صعود الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة لكن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 44 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 95.72 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 89.41 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخامان بأكثر من دولار للبرميل أمس بفعل تراجع آخر في مخزونات النفط الأمريكية على الرغم من رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

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