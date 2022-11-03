بوليانسكي: رفض الغرب التحقيق بانتهاكات واشنطن يظهر أن القانون لا يطبق عليها

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن رفض الدول الغربية التحقيق في الانتهاكات الأمريكية لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية أظهر أن القانون لا يطبق عليها.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله: “هذه عقلية استعمارية معهودة اعتدنا عليها ولم نفاجأ بها”، مشيراً إلى أن روسيا ستطرح هذه القضية خلال مؤتمر مراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي سيعقد من الـ 28 من تشرين الثاني، وحتى الـ 16 من كانون الأول في جنيف.

ونص مشروع القرار الروسي على إنشاء لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وانتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية.

وصوتت روسيا والصين لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده في حين امتنعت بقية الدول عن التصويت.

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