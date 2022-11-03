عبد اللهيان: إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي مستديم خلال مفاوضات إحيائه في فيينا

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد وقوي ومستديم، خلال مفاوضات إحياء الاتفاق في فيينا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” أن عبد اللهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وقال عبد اللهيان: إن “إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر، وقدمنا آراءنا للجانب الأمريكي بنهج بناء وماض إلى الأمام”، وذلك في إشارة إلى رسالة إيران للولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي.

وحول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال عبد اللهيان: إن “الاتفاق على تعاون جيد وقوي بين الوكالة وإيران جار في الوقت الحاضر”.

وأشار عبد اللهيان إلى أن المواقف المتطرفة لبعض المسؤولين الأوروبيين عززت العنف والإرهاب داخل أوروبا أيضاً، وهذا يعني أنه باسم حقوق الإنسان تعرض أمن أوروبا للتهديد من قبل بعض القادة الأوروبيين المتطرفين.

بدوره أدان بوريل مرة أخرى الهجوم الإرهابي لتنظيم (داعش) الذي استهدف زوار مزار ديني في مدينة شيراز، معرباً عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

وبشأن المفاوضات النووية قال بوريل: “سنواصل جهودنا البناءة حتى نتوصل إلى الاتفاق النهائي ونحن متفائلون بالنتيجة”، واصفاً الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إلى الأمام في طريق التعاون والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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