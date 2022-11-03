حفل فني بمناسبة يوم الوحدة الوطني الروسي بدار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

تنويعات غنائية ولوحات راقصة تضمنها الحفل الفني الذي أقامه المركز الثقافي الروسي بدمشق اليوم بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتربية بمناسبة عيد الوحدة الوطني الروسي على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وقدمت فرق فنون اليوبيل السورية مجموعة من اللوحات الفنية الراقصة المستوحاة من التراث الروسي الغني والمتنوع الذي يمثل كل شرائح المجتمع الروسي.

كما تعرف الجمهور خلال الحفل على رقصات فلكلورية روسية، وأغانٍ شعبية، تعبر عن هذه المناسبة.

وقال مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق “نيكولاي سوخوف” في تصريح للصحفيين: إن الحفل يتضمن تقديم رقص فلكلوري روسي للجمهور السوري تزامناً مع عيد الوحدة الوطني الروسي، وهو عيد يذكر الشعب الروسي بأحداث عام 1612 عندما توحدت القوات الروسية من أجل حماية المجتمع الروسي.

ميس العاني

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