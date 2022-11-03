دراسة بريطانية: الشخير والنوم الرديء يقودان إلى فقدان البصر في المستقبل

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم واضطرابه ويشخرون خلاله معرضون أكثر من غيرهم لخطر فقدان البصر في المستقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الباحثين قولهم في تصريحات: إن “الأشخاص الذين يشخرون أكثر عرضة للإصابة بمرض الجلوكوما الذي يضرب العصب البصري بنسبة 10 بالمئة، في حين أن الذين يعانون من الأرق ولديهم نمط نوم طويل أو قصير بالنسبة إلى المعدل الطبيعي كانوا عرضة أكثر بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع الذين يتبعون نمط نوم صحياً”.

ويرجع العلماء الخطر في ذلك إلى التغيرات التي تطرأ على ضغط العين الذي يثار أثناء الاستلقاء وعندما تكون هرمونات النوم خارج السيطرة وهو ما يحدث أثناء الأرق.

والجلوكوما أو الزَرَق مشكلة شائعة مع التقدم في السن تؤدي إلى تدمير العصب البصري الذي يربط العينين بالدماغ، وتقود هذه المشكلة إلى فقدان البصر في حالة لم تشخص وتعالج مبكراً بما فيه الكفاية.

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