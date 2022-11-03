شرطة حماة يفوز على صبيخان في ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

فاز نادي شرطة حماة على ضيفه صبيخان بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الثالثة من ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للرجال لمصلحة المجموعة الثالثة.

سجل هدفي المباراة كل من اللاعبين طارق الصاري وأنس الشوا.

وكانت مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة قد أسفرت عن تعادل النواعير مع النيرب 0-0 وفوز الحرية على التضامن 5-0.

ويتصدر النواعير ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط يليه الحرية وشرطة حماة بـ 6 نقاط ثم النيرب بـ 4 نقاط.

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