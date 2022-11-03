إصابة يمنيين بقصف مدفعي لمرتزقة النظام السعودي على تعز

صنعاء-سانا

أصيب يمنيان بجروح جراء إطلاق قوى العدوان السعودي ومرتزقتها قذيفة مدفعية على أحد المنازل في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر أمني يمني لموقع المسيرة نت بأن مواطنا ووالدته أصيبا بجروح بليغة إثر إطلاق قوى العدوان السعودي ومرتزقتها قذيفة مدفعية على منزلهم بمنطقة الضبة بمديرية الصلو، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته قصفهم بشكل يومي على الأحياء السكنية بمحافظة تعز ما يتسبب بسقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

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