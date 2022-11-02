SCS-NET
الشريط الإخباري

قوى العدوان السعودي ترتكب 58 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

2022-11-02

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 58 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان: إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرة تجسسية في أجواء الجبلية و7 خروقات لقوى العدوان بقصف مدفعي و46 بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوى العدوان السعودي ترتكب 58 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 58 خرقا جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved