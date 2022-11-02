قوى العدوان السعودي ترتكب 58 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 58 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان: إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرة تجسسية في أجواء الجبلية و7 خروقات لقوى العدوان بقصف مدفعي و46 بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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