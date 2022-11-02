(تغريبة العوسج) عرض مسرحي لفرقة معاهد حلب

حمص-سانا

قدمت فرقة معاهد حلب ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي عرضاً مسرحياً بعنوان “تغريبة العوسج” تأليف أحمد العطار وإخراج أحمد مكاراتي وذلك على مسرح قصر الثقافة بحمص مساء اليوم.

تناول العرض الذي جسد شخصياته 13 ممثلاً وممثلة، إضافة لعدد من الراقصين خمس حكايا ترويها شهرزاد للأمير شهريار تتلون في مضمونها وتتوحد في الهدف.

وأوضح مخرج العمل مكاراتي لمراسلة سانا أن حكايا شهرزاد تناولت الواقع السوري بحكاية بسيطة تحدثت عن مشاكل الشباب والصعوبات التي تعترض حياتهم بعد التخرج إضافة للقهر والتنمر والتعنيف التي تعاني منه فتياتنا وهجرة الشباب، لينتهي العرض بدعوة كل شاب مغترب للعودة إلى بلده سورية التي هي بحاجة لكل أبنائها.

الممثل معتز سيجري اعتبر أن اختلاف العروض وتنوعها يشيران إلى قدرة الشباب على رفد الحركة الفنية المسرحية بمواهب ودماء جديدة واعدة.

ورأى الممثل يزن تركماني أن المهرجان يتيح المجال للشباب الجامعيين الموهوبين أن يقدموا إبداعهم وإنتاجهم ومخزونهم الثقافي.

وعبرت الممثلة نجاة كاتبي عن سعادتها بهذه المشاركة حيث تعلمت في المسرح الحب والتعاون وأن يكون الفريق يداً واحدة لنجاح أي عمل يقوم به سواء في المسرح أو غيره.

وبين مدرب الرقص وسام عبدو أهمية فن الرقص إلى جانب الدراما إذا وظف ضمن السياق الدرامي والنسق الصحيح ليكون من جسم العمل المسرحي وليس غريباً عنه.

مثال جمول

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