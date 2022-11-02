العاصفة المدارية ليزا تتحول إلى إعصار مع تقدمها باتجاه ساحل بيليز في أمريكا الوسطى

واشنطن-سانا

اشتدت قوة العاصفة المدارية ليزا لتتحول الى إعصار من الفئة الأولى غرب البحر الكاريبي مع توجهها إلى ساحل بيليز في أمريكا الوسطى.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي قوله إن سرعة الرياح بلغت 130 كيلومترا في الساعة وكان مركزها على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق مدينة بيليز.

ومن المتوقع أن يعبر الاعصار بيليز إلى شمال غواتيمالا ومن ثم باتجاه جنوب شرق المكسيك يوم غد الخميس.

وحذر المركز من حدوث فيضانات وانهيارات طينية من جراء هطول أمطار غزيرة.

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