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إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينتي الخليل وبيت لحم

2022-11-02

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي خرسا جنوب الخليل وحوسان غرب بيت لحم، وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بثلاث رصاصات في قدمه ويده وكتفه، وإصابة عدد آخر بحالات اختناق.

واستشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، أدت إلى إصابة أحد قواته، وذلك ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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