المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

وندد الوزير المقداد بالمخططات الغربية والإسرائيلية التي تستهدف النيل من صمود إيران، مجدداً التأكيد على دعم سورية لإيران وثقته بصمودها وانتصارها كما انتصرت سورية في حربها على الإرهاب.

من جانبه، أعرب شمخاني عن تقديره للموقف السوري المتضامن مع بلاده وشكره للقيادة السورية والشعب السوري، مديناً الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية التي تشكل استمرارا لاعتداءات الكيان الوحشية على فلسطين ولبنان.

وشدد شمخاني على أن المقاومة والصمود هما الطريق الوحيد لمواجهة هذا الكيان الغاصب.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب والدكتور رامز الراعي مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية، وجمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور إحسان الرمان من مكتب الوزير.

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