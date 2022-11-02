في ندوة للجنة دعم الشعب الفلسطيني… اللقاء القيادي الفلسطيني في الجزائر خطوة مهمة للم الشمل

دمشق-سانا

أقامت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية-سورية وتحالف القوى الفلسطينية اليوم ندوة بعنوان “اللقاء القيادي الفلسطيني في الجزائر وماذا بعد…” وذلك في مقر اللجنة بدمشق.

وأوضح عضو القيادة العامة لمنظمة الصاعقة المهندس كمال الحصان أن إعلان الجزائر خطوة مهمة في لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني.

ولفت عضو القيادة العامة إلى ضرورة التصدي لمحاولات احتواء القضية الفلسطينية وإحباط نضالات أبناء الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني والتي ستستمر حتى الوصول إلى انتفاضة شعبية شاملة وعارمة في الأرض المحتلة.

وبين أهمية تعزيز الروابط النضالية مع دول محور المقاومة الحاضن الطبيعي للقضية الفلسطينية، منوها بمواقف سورية الثابتة من القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار المشاركون في الندوة الى أهمية إقامة اللقاءات التي تصب في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

حضر الندوة رئيس اللجنة الدكتور صابر فلحوط ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح، وعدد من أعضاء اللجنة وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات اجتماعية وثقافية.

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