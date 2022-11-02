ورشات حية لرسم لوحات فنية متنوعة ضمن فعاليات ملتقى برج صافيتا الثقافي

الأربعاء / 2 / 11 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية
2022-11-02
رئيسي خلال لقائه المقداد: أمن وسيادة سورية ودورها في المنطقة مهم وحيوي ويحظى باهتمام ودعم إيران
2022-11-02
المقداد وعبد اللهيان: العلاقات بين سورية وإيران استراتيجية وهناك سعي مشترك لتعزيزها بمختلف المجالات
2022-11-02
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
2022-11-02
فورنتسوف: يجب محاسبة الولايات المتحدة على أفعالها في سورية وغيرها من الدول
2022-11-02
تحالف القوى الفلسطينية في الذكرى الـ 105 لوعد بلفور: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة
2022-11-01
جمعة تبحث مع الجانب الإيراني سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دمشق وطهران
2022-11-01
محليات
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلق مركز خدماتها الإلكترونية بنسخته التجريبية
2022-11-02
منتجات منوعة في (بازار طرطوس لمة فرح) بالمدينة القديمة
2022-11-02
إلقاء القبض على 15 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات بدمشق
2022-11-02
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب فوق بعض المناطق
2022-11-02
وعد بلفور وبداية الاستعمار الصهيوني لفلسطين في ندوة للجنة دعم الشعب الفلسطيني
2022-11-02
وزير التربية ونظيره الباكستاني يزوران المركز الوطني للمتميزين بحمص ويبحثان سبل تعزيز التعاون
2022-11-02
وزير التربية ونظيره الباكستاني يطلعان على واقع العملية التعليمية في محافظة حماة
2022-11-02
رياضة
تسيتسيباس إلى الدور الـ 16 في بطولة باريس للتنس
2022-11-02
أهلي حلب يلتقي الجلاء والجيش مع النواعير في الدور الربع النهائي لكأس السوبر بكرة السلة
2022-11-02
ذهبيتان لسورية في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للناشئين والشباب
2022-11-02
ديوكوفيتش إلى الدور الـ 16 في بطولة باريس للتنس
2022-11-02
بايرن ميونخ يفوز على إنترميلان في دوري أبطال أوروبا
2022-11-02
ليفربول يفوز على نابولي بدوري أبطال أوروبا
2022-11-02
باير ليفركوزن يتأهل للدوري الأوروبي بتعادل سلبي أمام كلوب بروج
2022-11-01
اقتصاد
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلق مركز خدماتها الإلكترونية بنسخته التجريبية
2022-11-02
منتجات منوعة في (بازار طرطوس لمة فرح) بالمدينة القديمة
2022-11-02
إنتاج أوبك يتراجع في تشرين الأول بعد قرار خفض الإنتاج
2022-11-02
الزراعة واتحاد الفلاحين يبحثان متطلبات الخطة الإنتاجية وتأمين مستلزماتها
2022-11-02
مرفأ طرطوس: تحليل نحو 1400 عينة مخبرية خلال العام الجاري
2022-11-02
239 معصرة زيتون بطرطوس تبدأ بالعمل
2022-11-02
ارتفاع أسعار الذهب
2022-11-02
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الشريط الإخباري
المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية
رئيسي خلال لقائه المقداد: أمن وسيادة سورية ودورها في المنطقة مهم وحيوي ويحظى باهتمام ودعم إيران
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلق مركز خدماتها الإلكترونية بنسخته التجريبية
وزير التربية ونظيره الباكستاني يزوران المركز الوطني للمتميزين بحمص ويبحثان سبل تعزيز التعاون
المقداد وعبد اللهيان: العلاقات بين سورية وإيران استراتيجية وهناك سعي مشترك لتعزيزها بمختلف المجالات
إطلاق مركز (نور للتنمية المجتمعية) في مخيم اليرموك بدمشق
جيش التحرير الفلسطيني في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: سورية ستبقى سنداً لنضال الشعب الفلسطيني
شويغو: قوات الناتو قرب حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف منذ شباط الماضي
هطولات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة والحرارة إلى انخفاض
ورشات حية لرسم لوحات فنية متنوعة ضمن فعاليات ملتقى برج صافيتا الثقافي
2022-11-02
تصوير: حاتم موسى
فعاليات ملتقى برج صافيتا الثقافي
2022-11-02
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اتحاد الكتاب يحتفي بالشاعر صقر عليشي ضمن ندوة حوارية
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