روسيا تكشف عن ثالث كاسحة جليد نووية جديدة

موسكو-سانا

أعلنت شركة آتوم فلوت الروسية المتخصصة ببناء السفن النووية اليوم اكتمال الاختبارات البحرية على كاسحة جليد نووية جديدة (أورال).

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الشركة الروسية قولها: “أورال هي ثالث كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية المستقلة باستطاعة 60 ميغاواط، وقد تم تطويرها في إطار المشروع 22220 عام 2016″، موضحة أن هذه السفن يصل عمر خدمتها الافتراضي إلى 320 ألف ساعة، ويبلغ طولها 173.3 متراً وعرضها 43 متراً بارتفاع 15.2 متراً، وقادرة على إزاحة المياه والجليد بقوة وبمعدل 33500 طن”.

وتعمل شركة آتوم فلوت على تطوير السفن ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 متر.

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