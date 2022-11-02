الخارجية الروسية تحدد متى يمكن لروسيا استخدام السلاح النووي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأولوية بالنسبة لروسيا حالياً منع أي صدام عسكري للقوى النووية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم حول منع الحرب النووية نقلته وكالة تاس: إن روسيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وإحدى القوى النووية، تتحمل وفقاً لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مسؤولية خاصة في مسائل تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.

ودعا البيان الدول الخمس النووية إلى التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض مضيفاً: “إن موسكو في تنفيذ سياستها في مجال الردع النووي تسترشد بصرامة وثبات بافتراض عدم جواز شن حرب نووية”.

ولفت البيان إلى أنه من الناحية الافتراضية يسمح برد فعل روسيا بالأسلحة النووية فقط للرد على العدوان الذي يتم باستخدام أسلحة الدمار الشامل، أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهدداً.

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