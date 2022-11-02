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بوتين: نحتفظ بحق الانسحاب من اتفاق الحبوب إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات

2022-11-02

موسكو- سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحتفظ بالحق في الانسحاب من اتفاق الحبوب، إذا أقدم الجانب الأوكراني على انتهاك الضمانات.

وخلال اجتماع اليوم مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة صفقة الحبوب وغيرها من المواضيع المهمة قال بوتين وفقاً لوكالة نوفوستي: “صدرت تعليمات إلى وزارة الدفاع الروسية لاستئناف مشاركتنا الكاملة في هذا العمل، وفي الوقت ذاته تحتفظ روسيا بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقات إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات المقدمة”.

وكان بوتين أعلن أمس إمكانية عودة روسيا إلى صفقة الحبوب بعد التحقيق في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، مشيراً إلى الاستعداد لتزويد أفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجاناً.

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