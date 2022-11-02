مصرع 14 مهاجراً في بحر إيجه

أثينا-سانا

لقي 14 شخصاً مصرعهم، جراء غرق مركبين يقلان مهاجرين في بحر ايجه.

وقال خفر السواحل اليونانيون في بيان اليوم نقلته وكالة فرانس برس: إنهم انتشلوا 14 جثة لأشخاص كانوا على متن مركبين للمهاجرين غرقاً في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ووفقاً للبيان، تم العثور على 13 جثة اليوم قرب جزيرة إيفيا بعد غرق مركب شراعي على متنه 70 شخصاً في بحر هائج، كما تم العثور أمس على جثة قبالة سواحل جزيرة ساموس جراء غرق قارب صغير أبحر من السواحل التركية، وكان يقل 12 شخصاً.

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