عرض (العاري والأنيق) على مسرح الزهراوي ضمن مهرجان المسرح الجامعي

حمص-سانا

تناول العرض المسرحي (العاري والأنيق) للكاتب الإيطالي داريوفو، ومن إخراج حكمت العقاد، لفرقة جامعة حلب للمسرح الجامعي الصراع الطبقي، وتأثيراته الكارثية على المجتمع، حيث قدم على مسرح الزهراوي ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وأكد مخرج العمل أن العرض تحدث عن صراع الطبقات في المجتمع الأوروبي بشخصية الكناس والسفير والمفارقات التي تحصل بينهما، حيث يغوص الكاتب في عوالم الشخصيات، ويفضح زيف العلاقات المجتمعية، والصراع الحاصل بأسلوب كوميدي، وحوار فلسفي بسيط، جسده الممثلون على الخشبة والبالغ عددهم 6 ممثلين.

وأشار مدير المسرح الجامعي في حلب نور نجمة إلى أن المسرح حاجة ضرورية وملحة نعمل على تعزيزها من خلال تنشيط المواهب الطلابية.

مثال جمول

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