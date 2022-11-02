إعلان أسماء الفائزين بجائزة القدس للإبداع الأدبي والفني 2022

دمشق-سانا

أعلن اليوم أسماء الفائزين بجائزة القدس للإبداع الأدبي والفني 2022، التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية (سورية)، بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب واتحاد طلبة سورية واتحاد الفنانين التشكيليين.

وفي جائزة (القدس للإبداع الأدبي) بمجال الشعر، حاز الجائزة الأولى مناصفة كل من زاهر جميل قط من سورية عن قصيدة (مرايا العاشقين)، وعمر سبيكة من تونس عن قصيدة (خيال الماء).

وفي مجال الرواية، حصل على الجائزة الأولى مناصفة كل من محمد الطاهر من سورية عن رواية (حراس المدينة)، وإيمان زهدي أبو نعمة من فلسطين عن رواية (نبض القيود).

أما في مجال القصة فنال الجائزة الأولى مناصفة فائزة داود من سورية عن قصة (ذاكرة البياض)، وسوسن شريف من مصر عن قصة (مقامات).

(جائزة القدس للإبداع الشبابي)، في مجال الشعر حاز الجائزة الأولى قيس الحسين عن نص (دامي الكفين)، وفي مجال القصة الجائزة الأولى ذهبت لفيصل غازي الخطاب عن (ارتحال المدن والدمع).

وفي مجال الرواية، حازت الجائزة الأولى يارا منصور عن (حروف حرمتها الآلهة)، وفي مجال الخاطرة سليمان حمودي عن (جزء من العمر مفقود).

وفي مجال (جائزة القدس للفن التشكيلي)، منحت للفنان أسامة عماشة عن لوحته (مفتاح القدس).

ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بالأعمال الفنية لكل من سالم عكاوي عن لوحته (القدس لنا) وسليم نوفل عن لوحته (القدس حضارة).

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم الإثنين الـ 28 من الشهر الحالي بقاعة المحاضرات والمعارض بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق.

ميس العاني

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