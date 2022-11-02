يوم تثقيفي مفتوح للنزلاء في سجن حماة المركزي

حماة-سانا

نظمت مديرية ثقافة حماة بالتعاون مع فرع السجون في حماة يوماً تثقيفياً مفتوحاً للنزلاء والنزيلات في سجن حماة المركزي.

وتضمن اليوم محاضرات توعوية ونفسية عن مرض سرطان الثدي واكتشافه بشكل مبكر، وأهمية ذلك في التعافي منه والوقاية من مخاطر المخدرات، ولقاء تثقيفي مع نزلاء سجن الأحداث لاكتشاف ذواتهم ومواهبهم والعمل على رعايتها وتنميتها، وهو ما ذكره مدير ثقافة حماة سامي طه لمراسل سانا.

وبين المشرف على الفعالية المهندس مجد حجازي أن الفعالية يجري تنظيمها أسبوعياً، وتشمل محاضرات تثقيفية وندوات تعريفية ودورات تعليم كبار ومعارض صناعات يدوية لنزلاء السجن، إضافة إلى عروض سينمائية ترفيهية.

ولفت إلى أن فعالية اليوم تضمنت محاضرة عن سرطان الثدي ألقاها الدكتور عبد الرزاق نوير بحضور نزيلات السجن لتوعيتهن عن الفحص الذاتي لسرطان الثدي ومؤشرات الإصابة وطرق العلاج مجاناً عن طريق الجهات الصحية المختصة، والمحاضرة الثانية ألقاها النقيب مرتضى زمزم من فرع المخدرات في حماة عن مخاطر المخدرات والعقوبات الرادعة والأثر الاجتماعي لهذه الآفة على الفرد والأسرة.

واشتمل اليوم أيضاً تنظيم لقاء حواري مع الأحداث في السجن للتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم واكتشاف مواهبهم وتبنيها ودعمها فضلاً عن إطلاق مبادرة فنية تعنى بتزيين جميع جدران السجن تباعاً برسومات وأشكال فنية هادفة عن موضوعات النظافة والتراث والوطن والطبيعة والإنسان بالتعاون ما بين مديرية الثقافة وقيادة الشرطة وفرع سجن حماة، واختتمت الفعالية بعرض فيلم سينمائي من انتاج المؤسسة العامة للسينما.

عبدالله الشيخ

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