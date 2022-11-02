الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية و12 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات قواتها خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن إسقاط مقاتلة للقوات الأوكرانية من طراز “ميغ-29” و12 مسيرة وتدمير مستودعات أسلحة ودبابات.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم بأن وحدات المدفعية الروسية أسقطت طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-29” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية “باسيكا” بمنطقة خاركوف.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني معزز بالمرتزقة الأجانب، في اتجاه قرى ياغودونيه و نيكولايفكا وأورليانكا بمنطقة خاركوف وكوزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، موضحاً أن العملية أسفرت عن إرجاع القوات الأوكرانية إلى مواقعهم الأصلية وتحييد ما يصل إلى 150 من العسكريين والمرتزقة الأجانب، وتدمير 6 دبابات و5 مركبات قتال مشاة و10 مركبات أخرى.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية أفشلت هجوماً آخر على محور كراسنوليمان، وأوقفت محاولات للهجوم في اتجاه قرى ماكييفكا وبلوشانكا وتشرفونوبوبوفا في جمهورية لوغانسك، وتم القضاء على نحو 250 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابتين وسيارتين لقتال المشاة و5 شاحنات بيك آب وسيارتي نقل.

ووفق كوناشينكوف أحبطت القوات الروسية محاولات اختراق القوات الأوكرانية في اتجاهات قرى إيشينكا وبروسكينسكو وسوخانوفو وبياتخاتكي في منطقة خيرسون، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على 105 جنود أوكرانيين وتدمير دبابتين و9 مدرعات قتالية و7 مركبات ومحطة الرادار الخاص، بتوجيه وتحديد الأهداف لإحدى منظومات الدفاع الصاروخية المضادة للطائرات “إس- 300”.

ولفت إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية قصفوا 73 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وتمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 169 مقاطعة، كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية يليزافتوفا بجمهورية دونيتسك ومرفق لتخزين الوقود الخاص بالمعدات العسكرية بالقرب من قرية سميلا بمنطقة تشيركاسي و12 طائرة مسيرة، إضافة إلى إسقاط 24 قذيفة صاروخية في الجو، من بينها 14 صاروخ “هيمارس” وصاروخان أمريكيان من طراز “هارم” مضاد للرادار بالقرب من قرية أنتونوفا في منطقة خيرسون.

وأكد كوناشينكوف أن نظام كييف يواصل استفزازاته بغرض خلق كارثة بيئية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث أطلقت مدفعيته خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 قذائف على المنطقة الصناعية لمحطة الطاقة الحرارية لمدينة “إنيرغودار” والمنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النووية.

ووفقاً لكوناشينكوف أسفرت العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا حتى اليوم عن تدمير330 مقاتلة و167 مروحية و2414 طائرة دون طيار و384 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و6270 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و881 راجمة صواريخ متعددة و3544 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و6967 مركبة عسكرية خاصة.

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