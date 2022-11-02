أنشطة منوعة للأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة أعياد تشرين

حمص-سانا

اختتم فرع حمص لمنظمة طلائع البعث بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص (فريق مهارات الحياة) ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مجموعة الورشات الفنية المنوعة التي أقامتها المنظمة في قسم الأطفال بمديرية ثقافة حمص على مدار 3 أيام للأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة أعياد تشرين.

ومن الجمعيات المشاركة أطفال جمعية الربيع لرعاية المصابين باضطراب التوحد وجمعية المكفوفين وضعاف البصر ومعهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية وجمعية رعاية الطفل.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت منسقة الفنون جورجيت تركية إلى أن فرع حمص لطلائع البعث وبمناسبة أعياد تشرين استهدف شريحة الأطفال من ذوي الإعاقة بهدف تسليط الضوء على مواهبهم ودعمهم نفسياً ومعنوياً وخلق أجواء من المتعة والفائدة، مبينة أنه خلال الورشات تم اكتشاف مواهب مهمة لا بد من رعايتها وسيتم العمل على إدراجها ضمن مسابقات الرواد.

وأوضحت رئيسة فريق مهارات الحياة بحمص صبا وسوف أن الورشات شملت الرسم والأشغال اليدوية والصلصال والتصوير وعروضاً موسيقية راقصة، مبينة أن مديرية الثقافة هيأت الأجواء والبيئة المناسبة وأدوات الرسم والأشغال والمسرح بإشراف مدربين متخصصين.

وبينت مديرة مركز الأطفال التابع لجمعية رعاية الطفل عبير أرناؤوط تفاعل الأطفال أثناء العمل وطاقتهم الإيجابية، فيما لفتت جورجيت دهام من جمعية الربيع إلى أهمية مشاركة أطفال التوحد مع باقي الأطفال لإظهار مهاراتهم المميزة والإضاءة عليها.

ومن المشاركين نجمة العموري أعربت عن سعادتها بالعمل مع أقرانها، مبينة أنها شاركت بورشات الرسم والتصوير الضوئيين، في حين أكد الأطفال إسكندر النقري ومحمود سعدية ويوسف بدور وكرم عيسى ونزير دياب أن الورشات كانت فرصة مهمة بالنسبة لهم حققت السعادة والمتعة.

لارا أحمد

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