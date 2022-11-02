الدفاع الروسية والبيلاروسية تبدأان الاستعدادات لإجراء تمرين عملياتي مشترك درع الاتحاد 2023

موسكو-سانا

أعلنت وزارتا الدفاع في روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس عن بدء الاستعدادات لإجراء تمرين عملياتي مشترك بعنوان (درع الاتحاد 2023).

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع للمجلس المشترك لوزارتي الدفاع في بيلاروس وروسيا اليوم عبر الفيديو: “إن الغرب مهتم بتدمير اقتصاد روسيا وإمكاناتها العسكرية وحرمانها من فرصة اتباع سياسة خارجية مستقلة”، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى استخدام الوضع الحالي للحفاظ على القيادة العالمية، وإضعاف الدول الأخرى إلى أقصى حد بمن في ذلك حلفاؤها في أوروبا.

وأوضح شويغو أن حلف الناتو قرر إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق بالقرب من حدود روسيا وتوسيع مجموعته هناك، وقال: “يتم إنشاء مجموعات تكتيكية جديدة للكتائب متعددة الجنسيات من بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا منذ شباط 2022، وزاد حجم المجموعة بمقدار 2.5 مرة، ويصل إلى أكثر من ثلاثين ألف فرد وعلى المدى القصير قد يزداد أكثر”.

وأضاف شويغو: إن الحلف ينوي الانتقال من احتواء روسيا من خلال الوجود الأمامي إلى إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق على الجانب الشرقي من أوروبا الشرقية والوسطى، وكذلك في دول البلطيق وتنتشر تشكيلات القوات المسلحة لدول الناتو غير الإقليمية بالقرب من حدودنا.

ولفت شويغو إلى أن أوكرانيا مستعدة لنشر أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها، وأن رئيس أوكرانيا دعا مؤخراً الدول الغربية إلى القيام بضربات نووية وقائية ضد روسيا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتجاهل بشكل واضح عناصر الابتزاز النووي من قبل السلطات الأوكرانية مثل الاستفزازات ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وشدد شويغو على أن تدمير أسس الاستقرار الاستراتيجي في العالم يجعل تشكيل فضاء دفاعي مشترك بين روسيا وبيلاروس أمراً مهماً بشكل خاص للتوصل لتشكيل فضاء دفاعي واحد، مشيراً إلى أن الاهتمام الرئيسي ينصب على تدريب القوات وتحسين قدراتها القتالية بانتظام تدريبات عملياتية قتالية مشتركة، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وبين شويغو أن نظام كييف يلجأ إلى الأساليب المحظورة في المواجهة المسلحة بما في ذلك إلى الهجمات الإرهابية والقتل المتعمد وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة واستخدامهم كدروع بشرية، لكن الدول الغربية تحاول عدم ملاحظة كل ذلك بل علاوة على ذلك فهي تشجع تصعيد الصراع في أوكرانيا.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أنه بقرار من رئيسي روسيا وبيلاروس تم منذ تشرين الأول لهذا العام تنفيذ أنشطة للتنسيق القتالي للتشكيلات والوحدات العسكرية المتخصصة لمجموعة القوات الإقليمية على أراضي بيلاروس.

بدوره قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين خلال الاجتماع المشترك: إنه تم التفاهم على أساسيات مفهوم التمرين العملياتي المشترك للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس (درع الاتحاد 2023)، والذي سيصبح الحدث الرئيسي للتدريب المشترك لهيئات القيادة والسيطرة العسكرية العام المقبل.

وأشار خرينين إلى استمرار تحسين الأنظمة العسكرية الموحدة، مبيناً أنه تحقيقاً لهذه الغاية تقوم هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لدينا بعقد فعاليات مشتركة وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الإطار التنظيمي وإجراء مناورات مشتركة، وقد بدأت الاستعدادات للتمرين العملياتي المشترك (لدرع الاتحاد 2023).

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