زاخاروفا: ننتظر نتائج وكالة الطاقة الذرية حول (القنبلة القذرة)

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر نتائج زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الأوكرانية، حيث تم التحقق من معلومات حول “القنبلة القذرة”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا وفقاً لوكالة نوفوستي: “نتطلع إلى نتائج زيارة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الأوكرانية، كما نحتاج إلى دراستها ودراسة التقرير ذي الصلة بعد نشره ثم سنجري تقييماتنا ونتحدث عن هذا الأمر”.

وحذرت زاخاروفا من أن “تهديد الإرهاب النووي من نظام كييف حقيقي وخطير للغاية”.

وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف أعلن أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول خطط كييف لاستخدام “قنبلة قذرة”، وإلقاء اللوم على موسكو في ذلك.

ويعرف المختصون “القنبلة القذرة” بأنها عبارة عن جهاز لنشر الإشعاع، وهي تعمل عكس القنبلة النووية التي تطلق طاقة هائلة بمتفجرات بسيطة تشتت المواد المشعة.

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