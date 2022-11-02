السورية للاتصالات: تركيب أكثر من 50 ألف بوابة و141 ألف خط هاتفي خلال الأشهر الماضية

دمشق-سانا

ضمن خطة عملها لإعادة تخديم المناطق المحررة من الإرهاب، تسعى الشركة السورية للاتصالات إلى توسيع شبكات وخدمات الاتصالات وتحسين جودة وسرعة الانترنت وتلبية الطلب المتزايد عليها.

المدير التنفيذي في الشركة المهندس سيف الدين الحسن أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه منذ بداية عام 2022 حتى الأول من شهر أيلول الماضي تم تركيب 50334 بوابة انترنت “اي دي اس ال تراسل” في كل المحافظات وبنسبة مبيعات بلغت 44 بالمئة، فيما بلغ عدد خطوط الهواتف الثابتة المركبة 141589 خطاً وبنسبة مبيعات وصلت إلى 91 بالمئة.

وأشار الحسن إلى أنه من المراكز التي تم تأهيلها خلال العام الحالي مركزاً هاتف دوما بسعة 3072 رقماً هاتفياً ومركز الزبداني بسعة 4000 رقم هاتفي بريف دمشق ومركز نبع الصخر بالقنيطرة بسعة 1824 ومركز جبورين في حمص بسعة 512 ومركزاً الوضيحي بسعة 1000 رقم هاتفي والحاضر بسعة 2048 بمحافظة حلب ومركز خان شيخون في ريف إدلب المحرر بسعة 2000 رقم هاتفي.

وحسب الحسن تم إدخال تقانات حديثة إلى شبكة السورية للاتصالات من خلال توريد وتركيب تجهيزات لاسلكية تعمل بتقنية “فيكسد ال تي اي”، لتقديم خدمات الحزمة العريضة في المناطق المحررة التي لا تتوافر فيها بنية تحتية، حيث تم توريد التركيب في 7 مناطق هي دوما ومديرة بريف دمشق والقصير بحمص وجبل زين العابدين في حماة وخان شيخون في ريف إدلب المحرر وحلب الجديدة في حلب ودرعا المحطة بدرعا.

وأشار الحسن إلى أن السورية للاتصالات تعمل على إضافة حوالي 540 ألف بوابة قيد التعاقد، وسيتم التنفيذ خلال عام 2023 وتوسيع البوابة الدولية لتصبح بسعة 800 غيغا، إضافة إلى توسيع المقاطع الداخلية للشبكة كما سيتم العمل على إضافة دارات دولية جديدة، ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمة لدى المشتركين ويمكن من إضافة مشتركين جدد.

ولفت الحسن إلى أنه يتم التخطيط للتوسع في استخدام الكابلات الضوئية بدلاً من النحاسية من أجل رفع جودة خدمات الحزمة العريضة المقدمة للمستخدم بتقنية “اف تي تي اكس”.

وعن استكمال مشروع الطاقة الشمسية لتغذية وحدات النفاذ الضوئية أوضح الحسن أن عدد وحدات النفاذ الضوئية التي تمت تغذيتها بالطاقة الشمسية بلغ حوالي 138 موقعاً موزعاً على كل المحافظات حيث تم تنفيذ 75 موقعاً خلال العام الجاري ويوجد حاليا 79 موقعاً يجري العمل عليها حتى بداية العام القادم.

نور يوسف

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