125 ضبطاً تموينياً في درعا خلال شهر تشرين الأول الماضي

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال شهر تشرين الأول الماضي 125 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات المخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفات توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير النظامية والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد، وبدل خدمات بالنسبة لوسائط النقل والإتجار بمواد الإغاثة، ومواد منتهية الصلاحية وغش وتدليس في البيانات والمواصفات وغيرها.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت في الشهر الماضي ضبطين بحق صاحب محطة الحروب في مدينة ازرع بسبب استعمال البطاقة الالكترونية للمتاجرة بمادة المازوت، وتم تغريمه بمبلغ 56.7 مليون ليرة سورية، وبحق مستثمر محطة الأميرة في بلدة غصم بمخالفة الامتناع عن بيع المازوت، كما طالت الضبوط أصحاب صهاريج لبيع مادة المازوت، ومعتمدين لبيع الغاز بمخالفة خلط المازوت مع مواد أخرى وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبين أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق أصحاب ومستثمري 21 مخبزاً خاصاً بسبب نقص الوزن وسوء الصناعة والإخلال بمواعيد العمل، وتم تغريم المخابز المخالفة بنقص الوزن بمبلغ إجمالي بلغ 2.594 مليون ليرة سورية.

ولفت الدكتور عبد الله إلى أن الكوادر الرقابية سحبت من الأسواق في الشهر الماضي 28 عينة لتحليلها وتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، كما أغلقت معمل كونسروة في منطقة ازرع على اتوتستراد دمشق درعا قضائياً لمدة ستة أشهر بسبب ضبط كميات من رب البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري.

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