قوات الاحتلال تهدم أربعة منازل في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة منازل في مدينتي جنين وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون شمال شرق جنين بعدد من الجرافات، وهدمت منزلين يقعان بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين جويزة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم وهدمت منزلين.

وتتعرض قريتا جلبون والولجة لهجمة استيطانية شرسة تتمثل بهدم عشرات المنازل والمنشآت الزراعية بهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم .

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