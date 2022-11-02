SCS-NET
الشريط الإخباري

قوات الاحتلال تهدم أربعة منازل في الضفة الغربية

2022-11-02

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة منازل في مدينتي جنين وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون شمال شرق جنين بعدد من الجرافات، وهدمت منزلين يقعان بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين جويزة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم وهدمت منزلين.

وتتعرض قريتا جلبون والولجة لهجمة استيطانية شرسة تتمثل بهدم عشرات المنازل والمنشآت الزراعية بهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الفلسطينيون في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: المقاومة طريقنا حتى استرجاع كامل حقوقنا

القدس المحتلة-سانا يستذكر الفلسطينيون اليوم وعد بلفور المشؤوم الذي زرعت بموجبه بريطانيا الكيان الصهيوني في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved