مرفأ طرطوس: تحليل نحو 1400 عينة مخبرية خلال العام الجاري

طرطوس-سانا

أنجزت مديرية المخابر المركزية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس ما يقارب الـ 1400 عينة تحاليل مخبرية خلال العام الجاري من مختلف أنواع العينات القادمة من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، والواردة أيضا من بعض جهات القطاع الخاص داخل سورية حسب مدير المديرية أحمد ديوب.

وأوضح ديوب في تصرح لمراسلة سانا أن المديرية حققت نقلة نوعية في تحليل العينات، وخاصةً بعد إنهاء صيانة مجموعة من الأجهزة النوعية ذات التقانة العالية وبخبرات محلية.

وأشار ديوب إلى أنه تم التنسيق بين المعنيين في وزارة النقل والشركة العامة لمرفأ طرطوس لإتمام إنجاز المرحلة الأولى والثانية من تأهيل مخبر المعادن، وفق نظام الجودة على المواصفة الدولية “ايزو 17025” والتجهيز لإتمام المرحلة النهائية والأخيرة، حيث تم تحليل عينات من القمح وبعض المعادن، والتي كان يجري تحليلها في محافظة أخرى، ما وفر الوقت والجهد والمال.

وقال ديوب: “إنه تم التعاون مع المشروع الإنتاجي الوطني للمساهمة بتدريب بعض الكوادر على التحاليل الجرثومية والأساسية في مخابر المرفأ إضافة إلى التنسيق مع البحوث العلمية”، مشيراً إلى أن المخابر المركزية في الشركة تقوم أيضا بتحليل العينات لجهات القطاع العام والخاص المتاحة ومنوها بأن الكادر الفني المختص لديه الجاهزية الدائمة لتحليل جميع العينات وفق الإمكانية على أجود أنواع الأجهزة ذات الدقة والمصداقية العالية والكادر الفني المتخصص ويتم التواصل مع هيئة المواصفات القياسية السورية للحصول على أحدث المواصفات الصادرة.

ودعا ديوب التجار والصناعيين والمستثمرين لتحليل عينات المواد المنتجة أو المصنوعة أو المستوردة لدى مخابر الشركة العامة لمرفأ طرطوس، حيث يتم منحهم شهادات الاعتمادية المطلوبة ومتابعة التحاليل بإشراف المكتب الناظم للجودة في المديرية، مشيراً إلى أن الايرادات المحققة وفق التعرفة المعتمدة للمخابر بلغت منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه أكثر من 600 مليون ليرة.

يذكر أنه يوجد ثمانية مخابر في المديرية لتحليل “المواد الغذائية، السموم، المواد الأساسية، مخبر الإضافات أو الجرثومي ومخبر تحليل المواد الكيميائية والبترولية، مواد التشييد والبناء، المعادن، النسيج والورق”، إضافة إلى مكتب الجودة ودائرة العينات ومحطة معالجة المياه.

هيبه سليمان

نشرة سانا الاقتصادية

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